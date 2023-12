Dwie wystawy w toruńskim CSW. Z nabytkami oraz sztuką książki

Wystawa "Kolekcja CSW. Nabytki 2023" to kontynuacja corocznej tradycji Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu - prezentacji dzieł, które trafiły do galerii w poprzedzających ją miesiącach.

Nabytki toruńskiego CSW: teraz do obejrzenia na wystawie

Wystawa w toruńskim CSW: oto książki artystyczne

Prace 53 artystów tworzą obszerny zbiór niezwykle zróżnicowanych formalnie dzieł, które ich twórcy określają jako książki artystyczne. Zdecydowana większość to obiekty nawiązujące formą do kodeksowej książki. Nie brakuje jednak prac swobodniej interpretujących hasło „książka” lub niezwykle subtelnie do niego nawiązujących. Przegląd łączy twórców różnych dziedzin – grafiki artystycznej i projektowej, malarstwa, rzeźby, tkaniny czy ceramiki. I ta synteza różnorodności stanowi o unikatowym charakterze OPSK jako wydarzenia – spotkania autorów i samej eklektycznej ekspozycji. Przegląd jest okazją do wspólnej prezentacji oraz przyjrzenia się aktualnemu stanowi tego typu twórczości w Polsce.