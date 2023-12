Dysputy Kopernikańskie w Toruniu. Spotkanie z Janem Pospieszalskim i jego filmem

Kolejna Dysputa Kopernikańska w Toruniu: Jan Pospieszalski

Gość kolejnej dysputy Kopernikańskiej Jan Pospieszalski to dziennikarz, publicysta autor programów radiowych i telewizyjnych muzyk i kompozytor. Współtwórca programów TVP: “Swojskie Klimaty” i Warto rozmawiać” a także “Jan Pospieszalski Bliżej”. Felietonista “DoRzeczy”, “Sieci” i “Polonia Christiana”. Na swoim koncie ma współpracę z zespołem Czerwone Gitary, Woo Boo Doo, Voo Voo, Anną Marią Jopek oraz Arką Noego.

Ostatni dzwonek, by wykorzystać nowy urlop. Jeśli tego nie zrobisz, to stracisz

Film dokumentalny "Blachnicki. Świadectwo niepokornego" powstał w 2021 roku. To opowieść o życiu i działalności ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Był on założycielem oazowego Ruchu Światło - Życie. Przez władze PRL został zmuszony do emigracji. Zmarł w Niemczech w niewyjaśnionych okolicznościach.