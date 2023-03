Działki na osiedlu Jar w Toruniu znów wystawione na sprzedaż! Za ile? Czy tym razem ktoś je kupi? Oto ceny

Działki na osiedlu Jar w Toruniu tylko dla bogaczy?

Wydawać by się mogło, że działki na osiedlu Jar to łakomy kąsek dla tych, którzy marzą o własnym domu z ogródkiem w granicach miasta. Tymczasem chętnych na zakup podczas listopadowych przetargów zbyt wielu nie było. W sumie z osiemnastu wystawionych na sprzedaż gruntów pod domki jednorodzinne zakupiono zaledwie siedem - cztery na pierwszym i trzy na drugim przetargu. Ich właścicielami zostali między innymi toruńscy przedsiębiorcy czy prawnicy. W sumie do miejskiej kasy wpadło 4,4 mln zł.

Kolejny przetarg w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zaplanowano na wtorek, 21 marca. Pod młotek trafi jedenaście działek.