Dzień Chłopaka. Tak go świętowano w jednej z największych firm w Toruniu

"Wyobraźcie sobie firmę, w której Dzień Chłopaka jest nie tylko celebrowany,, ale także przekształca się w spektakularne wydarzenie z udziałem wszystkich pracowników. Nie jest tylko dniem pracy. To dzień, w którym wszyscy pracownicy mogą oderwać się od codziennych obowiązków i bawić się na koncercie, którego gwiazdami są pracownicy - muzycy. To także okazja do integracji budowania silniejszych więzi" - tak obchody Dnia Chłopaka w Toruńskich Zakładach Opatrunkowych opisał ich organizator. Był nim dział HR tej firmy.