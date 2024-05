Elegancka Masa Krytyczna przejechała przez Toruń! Sprawdźcie, jakie stroje mieli uczestnicy!

Przejechali przez Toruń elegancko ubrani

Czy do jazdy na rowerze zawsze potrzeba sportowego stroju? Bynajmniej! I świetnie pokazują to organizatorzy Eleganckiej Rowerowej Masy Krytycznej. Jest to nietypowy przejazd przez Gród Kopernika, który promuje nie tylko poruszanie się po mieście rowerem, ale także pokazuje, że podczas codziennych rowerowych podróży można wyglądać elegancko.

Rowerzyści zebrali się na Rynku Nowomiejskim już przed godziną 16.00. Zorganizowano tam liczne konkursy. Było ich naprawdę sporo! Ubrani w najróżniejsze, eleganckie stroje ruszyli w trasę, pokonując ok. 15 kilometrów. Każdy z nich był niemałą atrakcją dla spacerowiczów, którzy chętnie przystawali, by przyjrzeć się temu, co się dzieje i zadać sobie pytanie: czemu oni jadą w garniturach?! A czy jeśli ktoś postanowił pojawić się w stroju sportowym, nie został dopuszczony do rajdu? Oczywiście, że nie!