Łysomice chcą zostać rowerową stolicą Polski. "Widać zaangażowanie mieszkańców"

- Pamiętam, że ktoś z Wrocławia powiedział mi, że słyszał o naszej gminie właśnie dzięki rowerowej rywalizacji. Wpływa to więc na nas dobrze jako forma promocji, bo akcja jest przecież ogólnopolska i dzięki niej o gminie Łysomice usłyszano nawet we Wrocławiu. Taka akcja to budowanie pozytywnego wizerunku gminy. Co ważne, ta akcja jest po prostu bardzo pozytywna. Mobilizuje mieszkańców, żeby jak najwięcej spośród nich wsiadło na rowery i na nich jeździło. Wśród naszych jeżdżących są ultra kolarze, którzy próbują bić rekordy - jeden z nich robi po 300 kilometrów dziennie. Tak naprawdę najważniejsze jest jednak to, żeby po prostu jeździło jak najwięcej ludzi - zaznacza Robert Kożuchowski.