Rowerowa Masa Krytyczna przejechała przez Toruń. Z apelem o oświetlenie

Ostatnia w tym roku Rowerowa Masa Krytyczna przejechała przez Toruń. Celem było zwrócenie uwagi cyklistom na bardzo ważny aspekt podróżowania na dwóch kółkach.

Start ostatniej w tym roku Rowerowej Masie Krytycznej, tak jak poprzednich, wyznaczono na Rynku Nowomiejskim. Na to wydarzenie tradycyjnie zaprosiło Stowarzyszenie Rowerowy Toruń. Z Rynku Nowomiejskiego cykliści ruszyli na 14-kilometrową przejażdżkę przez Toruń. Ze starówki pojechali przez Bydgoskie Przedmieście i dalej przez Bielany, Chełmińskie Przedmieście, Koniuchy, Mokre, by wrócić do centrum miasta.

Masa krytyczna w Toruniu: by rowerzyści byli widoczni

Hasło ostatniej w tym roku Rowerowej Masy Krytycznej brzmiało: "Rowerzysto, bądź widoczny!". Przejazd odbył się o zmierzchu, więc cykliści musieli zadbać o oświetlenie swoich pojazdów. Trzeba je oczywiście mieć nie tylko jednak przy takiej okazji.

- Przejazd miał przypomnieć o obowiązku używania oświetlenia rowerowego zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Dni w tym okresie są krótkie, szybko zapada zmrok, a rano dłużej jest ciemno. Jadąc rowerem bez żadnego oświetlenia jest się niewidocznym dla innych uczestników ruchu. Niestety oświetlenie dróg rowerowych w Toruniu pozostawia wiele do życzenia, w niektórych miejscach jest po prostu ciemno, bo lampy są wyłączone albo pali się co druga. To nie wpływa dobrze na bezpieczeństwo osób poruszających się przez cały rok na rowerze. Dlatego tym bardziej trzeba zadbać o to samemu i zwiększyć komfort podróży: pamiętajcie, białe lub żółte światło z przodu, czerwone z tyłu. Można światełka ustawić w tryb migający, wtedy baterie wystarczą na dłużej, a rowerzystę będzie widać jeszcze lepiej! Nie zaszkodzi też wyposażyć rower w naklejki i opaski odblaskowe - podkreśla Joanna Jaroszyńska ze Stowarzyszenia Rowerowy Toruń.

Na rowerze przez cały rok: trzeba tylko zadbać o trasy

Wspólnym przejazdem organizatorzy chcieli pokazać, że jest dla kogo budować dobrej jakości infrastrukturę rowerową w Toruniu i że trzeba o nią dbać przez cały rok.

- Chodzi tu zarówno o właściwe oświetlenie, pielęgnację zieleni rosnącej w jej otoczeniu oraz odpowiednie sprzątanie i odśnieżanie. Rower to przecież całoroczny środek transportu. Niższa temperatura to nie powód, aby rezygnować z codziennych dojazdów do szkoły, do pracy, na zajęcia czy na zakupy - dodaje Joanna Jaroszyński.

Projekt toruńskiej Rowerowej Masy Krytycznej realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.