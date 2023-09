Fantastyczny weekend w Toruniu. Parada cosplay podczas Coperniconu - Festiwalu Fantastyki

Copernicon w Toruniu

Od 15 do 17 września w Toruniu odbywał się Copernicon, czyli ogólnopolski zlot miłośników fantastyki. Pierwsza edycja odbyła się w 1998 roku. Przez kolejne 12 lat było to nieregularne i wyłącznie lokalne wydarzenie. Dziś Copernicon jest świętem znanym w całej Polsce i co roku przyciąga tysiące stałych i nowych uczestników.

Tegoroczna edycja była wyjątkowo ciekawa. Przez cały weekend odbyło się wiele sekcji gier elektronicznych i RPG, wygłoszono sporo wykładów i prelekcji, a także konkursów czy imprez integracyjnych. Stworzono obóz postapo, bar dla zbłąkanych wędrowców czy wioskę stalkerów. Nie zabrakło także warsztatów cosplayowego makijażu czy paneli z najpopularniejszymi znawcami i promotorami świata fantastyki, a także pisarzami, wykładowcami, naukowcami czy popularyzatorami nauki i fantastyki.