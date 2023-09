Faulkner i Bułhakow. Jakie plany na nowy sezon na Teatr im. Wilama Horzycy?

Nowy sezon w teatrze w Toruniu: trylogia na początek

Pierwszą premierę w sezonie 2023/2024 zespół Teatru im. Wilama Horzycy ma już za sobą. To grany na Scenie na Zapleczu spektakl "Jeden i Jedna", opowiedziana z humorem opowieść o rodzącym się związku dwojga wrażliwych ludzi.

- Do końca 2023 roku będziemy mieli jeszcze trzy premiery. Kolejna to "The New Electric Ballroom". Premierę tego spektaklu, który będzie grany w foyer drugiego piętra naszego teatru, zaplanowaliśmy na 13 października. Powstaje on na podstawie dramatu irlandzkiego autora Endy'ego Walsha. W tym spektaklu trzy siostry żyjące w małej rybackiej osadzie obsesyjnie wracają do wspomnień miłości, tęsknią za utraconymi marzeniami - mówi wicedyrektor teatru Łukasz Czuj.