Festiwal EnergaCAMERIMAGE. Główny sponsor nadal będzie wspierał to wydarzenie

- Trzyletni kontrakt daje nam poczucie stabilizacji, możliwość spokojnego przygotowywania kolejnych projektów i rozwijania ich. Jesteśmy w trakcie przygotowań do budowy Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE. Pracujemy już także nad programem merytorycznym ECFC. Przypomnę, że w skład centrum będzie wchodziła między innymi pierwsza w Polsce premierowa sala kinowa. Najbardziej wymagające studia na świecie będą tu mogły zorganizować premierę filmową. Powstanie też dom kina z trzema salami kinowymi oraz część, gdzie prezentowane będą wielkie wydarzenia z historii kina - podkreślił Marek Żydowicz, będący jednocześnie dyrektorem festiwalu EnergaCAMERIMAGE.

Co do tegorocznej odsłony festiwalu EnergaCAMERIMAGE, to wiadomo, że rozpocznie się w Święto Niepodległości, czyli 11 listopada.