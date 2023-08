Funkcjonariusze KAS uderzyli w nielegalny hazard. Zlikwidowali sześć lokali w Toruniu i okolicach

Dodatkowe pieniądze na zakup samochodu. Do wzięcia jest nawet 120 tysięcy złotych!

Nielegalne gry hazardowe w Kujawsko-Pomorskiem

Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi w sposób ciągły działania zwalczające nielegalny hazard. Dzięki bieżącemu monitorowaniu funkcjonariusze KAS zatrzymali od początku roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 68 nielegalnych urządzeń do gier hazardowych.

Śledczy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu przedstawili zatrzymanym zarzuty prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Grozi im grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Co grozi za urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych?

Urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom jest przestępstwem, za które grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do lat trzech. Właściciele nielegalnych automatów do gier muszą liczyć się dodatkowo z karą pieniężną w wysokości 100 tys. zł od każdego, zarekwirowanego urządzenia. Karę może ponieść również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych.