Parkingi w centrum Torunia. Gdzie zaparkujemy i ile zapłacimy?

Miejska spółka Urbitor obsługuje na terenie toruńskiej starówki cztery parkingi.

Największy z nich mieści się na Placu św. Katarzyny. Może on pomieścić 287 samochodów, w tym 172 w części podziemnej. Jeszcze kilka lat temu "Nowości" pisały, że są na nim pustki. Dziś to już przeszłość. Obecnie jest to oblegany parking, prawdopodobnie nie tylko ze względu na położenie, ale też i ceny abonamentów. Za pierwsze pół godziny trzeba tam zapłacić 3 zł, za godzinę i każdą następną 6 zł. Bilet dobowy kosztuje 60, abonament miesięczny z rezerwacją miejsca 280 zł, bez rezerwacji 220 zł i dla motocykla 110 zł (całodobowe), abonament miesięczny dzienny w godz. 6-22 180 zł, miesięczny dzienny w dni robocze w godz. 6-16 130 zł, miesięczny nocny w godz. 18-8 130 zł.