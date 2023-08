Toruńscy policjanci skuteczni na "gościnnych" występach

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi 29-letniemu obywatelowi Gruzji, który został zatrzymany przez pełniących służbę w powiecie hajnowskim policjantów z Torunia.

Zachowywał się nerwowo

W trakcie dojazdu na służbę, pomiędzy Hajnówką a Białowieżą mundurowi zwrócili uwagę na kierowcę kia. Już na początku kontroli mężczyzna zachowywał się nerwowo. Wewnątrz pojazdu, na podłokietniku, policjanci zauważyli ślady po białym proszku. W saszetce 29-latka mundurowi znaleźli dwa zawiniątka z białą substancją. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona proszek to amfetamina.

Grozi mu pięć lat odsiadki

Obywatel Gruzji został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 29-latek usłyszał zarzut naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadania substancji psychotropowych. Od mężczyzny pobrano także krew do badań na zawartość narkotyków w organizmie. Po otrzymaniu wyników zostanie ustalony zakres jego odpowiedzialności. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.