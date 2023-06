Giganci Kultury 2023. Toruń z wyróżnieniem specjalnym w kategorii "Przestrzeń Kultury"

Rekordowy dla Torunia był rok 2019. Wtedy miasto odwiedziło 2,5 miliona turystów. W 2020 roku ta liczba zmalała, oczywiście z powodu pandemii koronawirusa. Od kolejnego - znów rośnie. Ta fala turystów napotyka, niestety, w Toruniu na problemy. Jest nią choćby przeciągająca się przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego, bardzo popularnego wśród torunian i turystów miejsca spacerowego w centrum miasta. Miała się zakończyć w czerwcu. Dziś termin oddania przebudowanego Bulwaru do użytku trudno przewidzieć. Nowym elementem nad Wisłą mają być pawilony do obsługi ruchu turystycznego, budowane na wysokości ulic Łaziennej i Żeglarskiej. Budzą kontrowersje - są obawy, że przesłonią piękna panoramę toruńskiej starówki widzianą z Kępy Bazarowej, uznaną za jeden z cudów Polski.

- Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Torunia. To wielkie wyróżnienie w roku, który jest dla nas szczególny. 550 lat temu urodził się w naszym mieście Mikołaj Kopernik, z czego jesteśmy dumni i z czego jesteśmy znani. Dziękuję kapitule za zauważenie naszych starań. To tym bardziej ważne, że właśnie rozpoczęliśmy starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury - powiedział Adrian Mól, wiceprezydent Torunia odbierając wyróżnienie.

Przedłużające się prace na Bulwarze Filadelfijskim powodują problem z dojazdem do starówki i wyjazdem z niej. Inny to deficyt miejsc parkingowych w centrum miasta. W tym roku służby miejskie w weekendy są zmuszone zamykać wjazd do zabytkowej części Torunia. Rozwiązaniem byłoby uruchomienie na obrzeżach miasta piętrowych parkingów park&ride. Ich budowa też się przedłuża. Poza tym są obawy, czy turyści zechcą w tym miejscu zostawić samochody. Do tego niezbędna jest sprawnie funkcjonująca komunikacja miejska, którą dotrą do centrum Torunia.