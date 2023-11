Grudziądz. Był poszukiwany od pół roku, ukrywał się w skrytce pod podłogą

Mężczyzna był poszukiwany listem gończym od blisko pół roku do odbycia kary pozbawienia wolności. Mundurowi z Zespołu ds. Poszukiwań Osób Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu ustalili, że 47-latek może przebywać na terenie jednego z ogrodów działkowych w mieście.

- Kryminalni zapukali do drzwi altany. Tam osoba, z którą najprawdopodobniej przebywał poszukiwany, nie chciała otworzyć domku. Po dłuższej chwili wpuściła policjantów do środka - relacjonuje asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Uwagę policjantów zwrócił brak fugi na fragmencie podłogi w kuchni. - Kształt, który się przez to stworzył wskazywał, że może to być wejście do jakiegoś pomieszczenia. Po odsunięciu szafki, policjanci podnieśli prowizoryczny właz, pod którym znajdowało się ukryte małe pomieszczenie, a w nim poszukiwany 47-letni grudziądzanin - mówi asp. Kowalczyk.

Poszukiwanego mężczyznę doprowadzono do zakładu karnego w celu odbycia kary 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności w związku z zasądzonym wyrokiem za groźby z użyciem niebezpiecznego narzędzia. - Grudziądzcy kryminalni, którzy odpowiadają za poszukiwanie osób, tylko w listopadzie zrealizowali, aż 16 listów gończych za osobami poszukiwanymi - dodaje Łukasz Kowalczyk.