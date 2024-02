Gwara Toruńska. Te słowa ciągle można usłyszeć w naszym regionie. Znasz je?

Zmienia się rzeczywistość wokół nas, a wraz z nią zmieniają się słowa, które ją opisują. Kiedyś ktoś kto mieszkał w jedej okolicy z innymi - mieszkał po prostu w tym samym fyrtlu. To słowo dzisiaj jest już dość rzadko używane. Podobnie jest z wieloma wyrażeniami, które funkcjonowały w naszym regionie. Gwara w części województwa kujawsko-pomorskiego, które było pod zaborem pruskim, kształtowała się pod wpływem języka niemieckiego. Słowa przenikały do języka polskiego i były dość powszechnie używane. Dlatego nikogo nie dziwiło nazywanie garnka tryglem, czy też kromki chleba sznytką.

Gwara. Znacie te słowa?

Słowa te używane były w wielu domach. Zdarzało się jednak również tak, że w zależności od części regionu były one nieco modyfikowane. Czasami wystarczyło kilka kilometrów, by na sodę oczyszczoną w jednym domu mówiono natron a w innym natrun. Podobnych przykładów można by mnożyć.

Znasz te słowa? SPRAWDŹ TUTAJ

Najważniejsze jednak jest to, że cały czas część z tych słów jest używana do dzisiaj. Sprawdźcie czy znacie znaczenie tych słów.