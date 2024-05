Run Toruń Plaza - Zwiedzaj ze Zdrowiem. Tak było na starcie biegu na 5 km - zobaczcie zdjęcia!

Run Toruń Plaza - Zwiedzaj ze Zdrowiem już na stałe wpisał się w kalendarz sportowych imprez w mieście. Główny bieg rozgrywany jest na dystansie 10 km, ale jeśli ktoś się nie czuje na siłach, to może spróbować sił na dystansie dwukrotnie krótszym. Nasz fotoreporter zajrzał właśnie na start biegu na 5 km. Biegliście? Poszukajcie się na zdjęciach

Najszybciej dystans 5 km pokonał w niedzielę Kamil Szymaniak z Torunia, któremu zajęło to 15.19 min. Najszybsza wśród pań była Agata Malicka-Zacniewska (18.40 min.)

Wyjątkową atrakcję toruńskiej imprezy jest oryginalny medal. Tegoroczny projekt prezentuje jednocześnie liczbę 100 i znak nieskończoności. Motyw ten nawiązuje do upamiętnienia 100. rocznicy zorganizowania w Polsce pierwszego, najdłuższego biegu otwartego na dystansie 37,5 km, na trasie z miejscowości Płutowo do Torunia. Znak nieskończoności to z kolei wieczność trwania maratonu toruńskiego w grodzie Kopernika i zawiera wizerunek pucharu, który 100 lat temu otrzymał zwycięzca biegu Edward Kwiatkowski.