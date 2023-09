Henryk Gołębiewski zagra w filmie kręconym w Toruniu. Cegiełka będzie Taksówkarzem

„Taksówkarz” to film o toruńskim taksówkarzu. Punktem wyjścia do filmu pełnometrażowego jest powstały w 2021 roku krótkometrażowy film „Taksiarz” zrealizowany przeze mnie w czasie studiów reżyserskich w szkole filmowej AMA Film Academy - wyjaśnia Ryszard Kruk, którym jest także scenarzystą i producentem „Taksówkarza”.

Taksówkarz w Toruniu: zagra go Henryk Gołębiewski

„Taksiarz” nie był pierwszym „taksówkarskim” filmem Ryszarda Kruka. Najpierw powstał dokument „Taksówkarz”. Ryszard Kruk wyreżyserował go w 2008 roku. Bohaterem był Henryk Janicki, toruński taksówkarz z 50-letnim doświadczeniem, jeżdżący fiatem 125p.

- To nie będzie film biograficzny, chociaż zbudowany na postaci pana Henryka. Będzie więc fiat, taksówkarz i Toruń jako miejsce akcji. W filmie będzie poszukiwana odpowiedź na pytanie, czy starzejący się człowiek ma trafić do domu pomocy społecznej, czy jednak ma coś jeszcze w życiu do zrobienia - wyjaśnia Ryszard Kruk.