Toruń. 1 września rusza tramwaj na Jar, będą zmiany w rozkładach jazdy

Toruń. Zmiany w rozkładach jazdy od 1 września

- Linie tramwajowe zapewnią nie tylko sprawne przemieszczenie się pomiędzy odległymi częściami miasta, ale także zadbaliśmy o to, by były one skomunikowane z liniami autobusowymi oraz żeby częstotliwość ich kursowania, szczególnie w godzinach szczytu, była duża - powiedział podczas konferencji prasowej we wtorek, 22 sierpnia, prezydent Michał Zaleski.

Od 1 września wszystkie linie tramwajowe, w tym nowe - na Jar, kursować będą w kilku częstotliwościach. W dni nauki szkolnej, w godzinach 7:00 - 8:00 oraz 13:00 - 16:30 tramwaje będą odjeżdżać co 10 minut. Z kolei od pierwszych kursów, w okolicy 4 rano do godz. 7:00 - co pół godziny, tak samo w godz. 8:00 - 13:00 i 16:30 - 18:00 oraz od poniedziałku do piątku w ferie. Co 45 minut tramwaje będą jeździły w godzinach wieczornych we wszystkie dni, porannych w soboty i niedziele oraz cały dzień w święta.