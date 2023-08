Plaga pożarów pod Toruniem. W gminie Wielka Nieszawka tylko w sierpniu aż czternaście

Od początku czerwca strażacy z Torunia odnotowali już ponad 30 zgłoszeń, dotyczących pożarów w lasach i na polach w gminie Wielka Nieszawka. W czerwcu było to 10 pożarów poszycia leśnego i trzy pożary trawy na nasypach kolejowych. Spokojniejszy był lipiec, kiedy było więcej deszczowych dni. Strażacy wyjeżdżali wtedy po dwa razy do płonącego poszycia leśnego i traw. Najgorzej jest w sierpniu. Od początku miesiąca odnotowano już 13 pożarów ściółki i jeden siana.

Toruń. Pożary w gminie Wielka Nieszawka - przyczyną człowiek

Mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przyznaje, że w przypadku wszystkich tych zdarzeń, jako przypuszczalną przyczynę, podano działanie człowieka. - Były to podpalenia lub zaprószenie ognia przez nieustalone osoby - mówi.

- W przypadku niektórych pożarów przypuszczamy, że były wynikiem podpaleń, ponieważ ich źródło było w kilku miejscach - dodaje mł. bryg. Starowicz. - Były to niewielkie pożary, jednak przy kilku konieczny był udział samolotów gaśniczych. Na miejscu działały także służby leśne i policja.

Policja z Torunia działała na miejscu pożarów

Żadne śledztwo na razie jednak nie jest prowadzone w sprawie pożarów w gminie Mała Nieszawka. - Sprawy o wykroczenie dotyczące takich zdarzeń ogniowych, są prowadzone po oficjalnym zgłoszeniu osoby uprawnionej, na której terenie doszło do pożaru. Dotychczas w żadnym z opisanych przypadków nie wpłynęło do nas takie zawiadomienie - poinformowała nas rzecznik toruńskiej komendy.

Pożary lasów - takie są ich główne przyczyny

Ponadto warto śledzić mapy zagrożenia pożarowego, a także zwracać uwagę, czy w związku z wysokim zagrożeniem pożarami nie ma zakazu wstępu do lasu. Pamiętajmy, że w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest m.in. rozniecanie ognia poza wyznaczonymi miejscami, wypalanie gleby i palenie tytoniu poza drogami utwardzonymi i miejscami wyznaczonymi do postoju.