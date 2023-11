Hotelowa rewolucja w Toruniu! "Halo" zamiast "Kopernika" przy Woli Zamkowej

Trzygwiazdkowy hotel przy Woli Zamkowej 16 w Toruniu to jeden z najpopularniejszych obiektów noclegowych w mieście. Należy do państwowej spółki - Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH). Właśnie przechodzi swoją wielką metamorfozę, co zresztą codziennie obserwować mogą mieszkańcy.

Zniknęły szyldy i neony "Kopernik", a zastąpiły je nowe z nazwą "Halo". To część rewolucji, która dzieje się w całym kraju. W połowie października PPH ogłosił, że wprowadza na rynek nową, polską sieć hoteli. Na pierwszy ogień zmian poszły cztery obiekty: w Toruniu ("Kopernik"), Szczyrku ("Zagroń"), Szczecinie ("Rycerski") i na Helu (Cassubia").

Cała rewolucja przeprowadzona miała być wcześniej, ale plany pokrzyżowała pandemia. Teraz jednak już się rozpędza! Po 4 pierwszych hotelach przyjdzie czas na kolejne należące do PPH, między innymi w Wiśle, Międzyzdrojach, Krynicy, Kołobrzegu i Zakopanem.