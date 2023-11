Ile lat ma Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta z Chełmży?

Orkiestra z Chełmży: początki 155 czy 100 lat temu?

Pan Wojciech przedstawia się jako „wnuk wieloletniego kapelmistrza tej orkiestry Leopolda Kałamarskiego, członek i aktywny działacz orkiestry w latach 90. XX wieku, ale i obywatel chcący żyć w kraju, w którym historia jest prawdziwa, nie kształtowana na potrzeby chwili”.

W swoim liście pisze on między innymi „… posiadane przeze mnie dokumenty jednoznacznie wskazują, iż w roku 1868 Franciszek Kałamarski, który był robotnikiem w majątku we wsi Zelgno, założył kapelę. Był on miłośnikiem skrzypiec i wraz z kolegami przygrywali na wiejskich uroczystościach. Orkiestra dęta powstała nieco później, ostatecznie ukształtowała się w 1923 roku. Dokumenty, jak i późniejsze działania, w tym obchodzona w 1998 roku 75. rocznica powstania orkiestry dętej (orkiestrą na jubileuszu dyrygował Leopold Kałamarski), wskazują na rok 1868 jako rok rozpoczęcia muzykowania. Rok ten można przyjąć za początek rodzinnego muzykowania rodziny Kałamarskich we wsi Zelgno, a nie powstania orkiestry dętej.