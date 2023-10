Toruń. Orkiestra "samochodówki" świętuje swoje 50-lecie. To jedyna taka grupa w Toruniu

- W 1973 było zupełnie inaczej niż dzisiaj. Mieliśmy kłopoty ze znalezieniem instrumentów, umundurowania czy miejsca na próby. Dzisiaj orkiestra jest bardzo duża i podziwiam, jak się rozrosła - dodaje saksofonista. - Dzisiaj gra dla młodych to trochę odskoczna od internetu. My tego nie mieliśmy i łatwiej było znaleźć chętnych do gry, ale młodzi dają radę, dobrze grają i myślę, że jubileusz wyjdzie świetnie.