Toruń. Z delegacji prosto na próbę: tak łatkę typowej orkiestry dętej odrywa Vabank

Na co dzień liczby, na próbach orkiestry Vabank - nuty

Dziś Vabank tworzy około czterdzieścioro muzyków - pasjonatów, którzy grę łączą z pracą, szkołą albo odpoczynkiem na emeryturze. Obok puzonistów, saksofonistów, perkusisty czy gitarzysty, w orkiestrze dętej oczywiście nie może zabraknąć miejsca dla klarnecistek. Jedną z nich jest Marlena Sygit-Walkusz z Torunia, na co dzień księgowa.

- Na klarnecie gram od 22 lat. Ogromna pasja pojawiła się 8 lat temu, kiedy prace z naszą aleksandrowską orkiestrą rozpoczął nowy kapelmistrz, Waldek. Jego charyzma i świetne aranżację sprawiły, że muzykowanie nabrało dla nas nowego znaczenia - mówi. - Mój tata również gra w tej orkiestrze, już od lat osiemdziesiątych. W końcu namówił mnie, żebym też spróbowała i tak się zaczęła wielka miłość do muzyki - wspomina.

Jej kolega, Jerzy Durbacz, na trąbce zaczynał grać w latach osiemdziesiątych - Jednak po skończeniu szkoły średniej miałem trzydziestoletnią przerwę w grze - opowiada. - W końcu kolega zaczął mnie namawiać, żebym przyszedł na próbę i postanowiłem spróbować swoich sił. Nie było łatwo, ale jak już przeszedłem tę trudną drogę to przyszła sama radość - uśmiecha się muzyk.

Muzycy orkiestry Vabank łączą pracę z ogromną pasja

Na co dzień, mieszkający w podtoruńskich Rozgartach trębacz, jest menadżerem sprzedaży. - Moja praca jest dynamiczna, wiąże się z częstymi wyjazdami i delegacjami. Mimo to, robię wszystko, żeby skutecznie ją połączyć z grą. Dzisiaj miałem spotkanie pod Poznaniem i świadomie tak je umawiałem, żeby zdążyć na próbę do Torunia.