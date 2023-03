Inwestycje w Toruniu są prowadzone bezpiecznie? Śmiertelne wypadki każą zadać to pytanie

W piątek 10 lutego wieczorem doszło do głośnej tragedii na tymczasowym przystanku tramwajowym "Warneńczyka" przy ulicy ks. Gogi 2, urządzonym na czas przebudowy tamtejszego torowiska. Pan Maciej wysiadł z tramwaju i wpadł do wykopu. Puściła barierka, która miała chronić to miejsce, a która oparł się torunianin. Cała okolica jest rozkopana, bo trwa wielka przebudowa torowiska.