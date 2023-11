Jak funkcjonuje toruńska spopielarnia? Jak dużo trzeba zapłacić za kremację?

Toruńska spopielarnia miejscem pożegnań

– Spalenie zwłok trwa około dwóch godzin – mówi Wiesław Laskowski. – Ciało wkładane jest do specjalnej trumny kremacyjnej. Temperatura spalania wynosi powyżej 800 stopni. Jak już dojdzie do spopielenia, prochy przenoszone są do wcześniej przygotowanej urny.

Jaki jest koszt kremacji w toruńskiej spopielarni?

Coraz więcej osób decyduje się na wybranie tej formy pochówku. Jak mówi Wiesław Laskowski, z każdym rokiem kremacji przybywa. Wiąże się to z wieloma powodami – niższym kosztem, ekologią czy zaoszczędzeniem czasu. Ponadto urna z prochami zajmuje znacznie mniej miejsca na cmentarzu. Może spocząć ona zarówno w grobie, jak i kolumbarium. W toruńskiej spopielarni za kremację zapłacimy 1000 złotych, dodatkowe koszty to urna oraz trumna kremacyjna. Warto także zaznaczyć, że trumna, w której kremowany jest zmarły, jest wykonana inaczej niż ta do pochówku tradycyjnego. Przede wszystkim nie jest lakierowana.

– Wiele osób decyduje się także na to rozwiązanie ze względu na prostszy proces przeniesienia urny. Wystarczy powiadomić sanepid o chęci przeniesienia prochów. Nie trzeba dokonywać specjalnej ekshumacji – opowiada Wiesław Laskowski. – Młodzi ludzie często wyjeżdżają z rodzinnych stron nawet na drugi koniec świata, a po śmierci rodziców wciąż chcą mieć ich blisko siebie. Kremacja to ułatwia.

Domowa metoda na skuteczną walkę z przeziębieniem. Zobacz co stosować, by wyzdrowieć

Większość osób korzysta z możliwości pożegnania się ze zmarłym. Przygotowuje go tak jak do tradycyjnego pochówku w trumnie – zakłada ubrania, wkłada do trumny kremacyjnej ulubione rzeczy i żegna się z członkiem rodziny. Zdarzają się jednak także przypadki, gdy rodzina decyduje się na spalenie tuż po śmieci bez wcześniejszego przygotowania.

Spopielarnia w Toruniu Agnieszka Bielecka