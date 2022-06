Jak zostać rodzicem zastępczym w Toruniu? Oto szczegóły i stawki!

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

- Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to musi być małżeństwo, kobieta i mężczyzna. To mit. Osoby samotne też mogą zostać rodziną zastępczą. Przepisy nie zamykają takiej możliwości. Nie trzeba mieć także własnych dzieci. Nie ma tak, że ktoś z wyższym wykształceniem będzie lepszym rodzicem niż z zawodowym. To nie wykształcenie powoduje, że ktoś jest lepszym, gorszym rodzicem. To predyspozycje, wrażliwość, to, co wyniosło się z domu – mówi dyrektor MOPR-u, Rafał Walter.