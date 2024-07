Jaka będzie 14. emerytura w 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Zobacz obliczenia w tabeli

14. emerytura 2024

Po raz kolejny do rąk seniorów trafią dodatkowe pieniądze z 14.emerytury. Czternaste emerytury zostały po raz pierwszy wypłacone w 2021 roku. 19 lipca 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą mają one przysługiwać już na stałe. W 2024 roku 14. emerytura trafi do seniorów we wrześniu. Tak wynika z decyzji rządu. W ustawie nie wpisano bowiem terminu wypłat. Tę co roku ma wyznaczać rząd.