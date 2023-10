Japońskie sztuki walki i profilaktyka onkologiczna. Takie wydarzenie w Arenie Toruń

Wydarzenie, które rozpoczyna się w sobotę o godz. 10.30 w Arenie Toruń przy ul. Bema skierowane jest przede wszystkim do miłośników japońskich sztuk walki. Wyzwanie polega na wykonaniu 100 powtórzeń układu kata - czyli tradycyjnej kompilacji technik uderzeń oraz bloków. Może w nim wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Organizatorzy zaplanowali liczne aktywności towarzyszące imprezie związane z japońskim stylem życia, tamtejszą kulturą i sztuką.

Sportowemu wyzwaniu towarzyszyć będzie akcja profilaktyczno-edukacyjna zorganizowana przez Toruńską Radę Kobiet.

- To jest pierwsza nasza inicjatywa, ale bardzo ważna, bo połączona z profilaktyką onkologiczną. Wszak kobiety mają niesamowitą moc, to wiemy - mówi Anna Kulczyńska, członkini Toruńskiej Rady Kobiet i organizatorka sobotniego wydarzenia sportowego w Arenie Toruń. - Tak naprawdę istniejemy dopiero od 8. marca tego roku, ale nasza energia jest dość duża i w tym roku poza badaniem tego, co możemy zrobić, ukierunkowałyśmy nasze siły na pomoc mieszkankom Torunia. Od sportu, po biznes, zdrowie, będziemy uruchamiać wiele, wiele płaszczyzn działania, bo naprawdę potencjał w radzie jest olbrzymi.