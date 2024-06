Jedzie na prawdziwe Euro, posędziuje także dzieciom. Bartosz Frankowski gościem Toruńskiego Euro 2024

7 czerwca od godziny 9 rano na toruńskim Stadionie Miejskim królować będzie piłka nożna. Tym razem nie odbędzie się jednak ligowy mecz Elany, a zawody drużyn do złudzenia przypominających te, które już wkrótce wybiegną na boiska podczas mistrzostw Europy. Nie chodzi tu wprawdzie o wzrost i wiek zawodników, ale o ich stroje - podczas Toruńskiego Euro 2024 zagra dwadzieścia dziecięcych zespołów, które będą rywalizowały w koszulkach krajów występujących na dorosłym Euro. Płyta Stadionu Miejskiego zostanie podzielona cztery mniejsze boiska, a poszczególne dziecięce spotkania będą trwały po 12 minut.

- Drużyny wywodzą się z toruńskich szkół, które mogły zgłosić się do tego turnieju i to zrobiły. Zagrają dzieci do 12. roku życia. Zespoły będą dziesięcioosobowe, ale na boisku w składzie będzie grała piątka, oczywiście z możliwością dokonywania zmian zawodników. Najpierw odbędzie się losowanie krajów - każda szkoła wylosuje swoje państwo. Podział na grupy jest ustalony mniej więcej taki, jaki będzie na prawdziwym Euro 2024, choć będą pewne przesunięcia, bo w naszym turnieju mamy tylko cztery grupy. Dwie drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów w każdej grupie, wyjdą dalej i awansują do ćwierćfinałów. Dalej mecze będą rozgrywane już w fazie pucharowej, aż dojdziemy do finału z udziałem dwóch najlepszych drużyn - wyjaśnia Marcin Wiśniewski ze Stowarzyszenia Go Sport, które jest koordynatorem wydarzenia.