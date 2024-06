Pierniki, planetarium, a może rejs statkiem? Wycieczki szkolne opanowały Toruń

Co zwiedzić w Toruniu? To wybierają wycieczki

- Grup jest w Toruniu multum - potwierdza Katarzyna Pufal z Agencji Przewodników po Toruniu "Zwiedzaj Toruń". - Na jakieś większe podsumowania przyjdzie czas po zakończeniu roku szkolnego, ale przeważnie są to wycieczki, które przyjeżdżają do nas na jeden dzień. Wiąże się to w dużej mierze z tym, że baza noclegowa w cenach odpowiednich dla szkół niestety jest w Toruniu dosyć mała. Nawet, jeśli grupy planują przyjazd na 2-3 dni, to bywa, że okazuje się, że nie mogą znaleźć dla siebie noclegu w przystępnej cenie, więc muszą ograniczyć się do jednodniowego pobytu. W programie wyjazdu zawsze jest zwiedzanie z przewodnikiem - to już standard, bo kadry nauczycielskie dobrze wiedzą, że taki spacer ma zupełnie inną wartość poznawczą. Mało która grupa zwiedza więc miasto na własną rękę. Niezmiennie od lat grupy odwiedzają również planetarium i idą na warsztaty wypieku piernika, popularnością cieszy się też Dom Mikołaja Kopernika. Często są też wycieczki, które wybierają rejs statkiem po Wiśle.