Oni nie chcą podwyżki minimalnej pensji! Gigantyczny wzrost pensji zatrzymany?

Co jeszcze zwiększy inflację?

Co z pensją minimalną?

Gigantyczny wzrost minimalnej pensji a inflacja

Ekonomiści wyraźnie ostrzegają o tym, że zbyt duży wzrost minimalnej płacy bez jednoczesnego wzrostu wydajności oraz inwestycji doprowadzi do podwyższenia poziomu inflacji. O tym mówił, jak wskazuje SuperBiz, Marek Zuber a Akademii WSB w audycji "Rządy Pieniądza" w Polskim Radiu 24 (PR24).

Polska w słabym stopniu wydajna?

Czy dłuższy weekend lub krótszy dzień pracy w jakiś sposób to zmieni?

Na czym polegał pomysł ministerstwa?

O podwyżce minimalnego wynagrodzenia na bazie średniej krajowej już pisaliśmy. W skrócie miało to polegać na tym, że minimalna pensja będzie oparta o obiektywny wskaźnik mówiący, ile będzie ona wynosić. Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem (60% przeciętnego wynagrodzenia) oznaczałoby to, że minimalna pensja w 2025 roku wzrosłaby aż o 15% do około 4900 złotych miesięcznie brutto! Przypomnijmy, że wprowadzenie jasnych zasad jest wymogiem unijnym. Jednak należy pamiętać o tym, że UE nie przedstawiło tu, jaki konkretnie mechanizm dane państwo ma zastosować!