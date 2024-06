W końcu dobre wieści dla kierowców! Zmiany w badaniach od 1 czerwca

Auto nie przeszło przeglądu - to nic!

Już od 1 czerwca 2024 roku nowe przepisy mają dotyczyć konsekwencji nieprzejścia badań technicznych przez pojazdy. Teraz będzie mniej formalności z tym związanych. Co istotne, od teraz już diagnosta nie zatrzyma fizycznego dowodu rejestracyjnego. Co to w praktyce oznacza?