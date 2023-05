Joanna Jędrzejczyk przyjedzie do Torunia. Gwiazda MMA poprowadzi otwarty trening

- Dla wszystkich uczestników - zapraszamy w szczególności pary rodzic-dziecko - przygotowaliśmy autorski program ćwiczeń. Czekają na Was niezwykle ciekawe wyzwania. Nie przegapcie tej unikalnej szansy. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, ale warto się pośpieszyć ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego zapisz się (i swoje dziecko) już teraz. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do grodu Kopernika, gdzie czeka na Was niezapomniane sportowe doświadczenie - napisali Jędrzejczyk i jej JJ Stars Foundation w mediach społecznościowych.