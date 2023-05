Nauka latania na miotle w SP 1 w Toruniu! Nowe boisko cieszy uczniów i nauczycieli

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

"Jedynka" na starówce nowe, wielofunkcyjne boisko sportowe zyskała w kwietniu. To efekt kolejnego już etapu kilkuletniej i kosztownej modernizacji, którą przechodzi zabytkowa siedziba szkoły. Placówka już w czerwcu świętować będzie 140-lecie istnienia. Przygotowuje się do tej uroczystości z wielkim zaangażowanie, jednocześnie ciesząc się z boiska.

Szkolna lektura utrwalona na boisku. Miotły wypożyczone z portierni

"Kajko i Kokosz. Szkoła latania" - to szkolna lektura, którą właśnie poznawali uczniowie klasy IV B. Nauczyciele znaleźli nietypowy sposób na jej utrwalenie. Wspólnie z uczniami zorganizowali taką szkołę latania na boisku właśnie.

Opracowane zostały zasady latania na miotłach, a sprzęt wypożyczono ze szkolnej portierni. Potem uczniowie wzięli udział w rywalizacji. Latali bezpiecznie. Jak zapewnia szkoła, przetrwali i oni sami, i miotły, i liczący sobie 140 lat budynek szkoły. Ile przy tym było radości, najlepiej obrazują zdjęcia.

Takie zajęcia to tylko jeden z wielu przykładów ciekawych zajęć, nie tylko stricte sportowych, które są możliwe w "Jedynce" dzięki nowemu boisku i kreatywności pedagogów. Co ważne, uczniowie doceniają boisko i dbają o nie. Niedawno wspólnie je sprzątali - do dyspozycji mieli 142 woreczki.