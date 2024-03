Julia i Bartek z Torunia zamiast wesela wybrali podróż dookoła świata! W rozmowie z „Nowościami” dzielą się swoją historią

Miesiąc w azjatyckiej podróży

Minął miesiąc, odkąd postanowili „rzucić wszystko i wyjechać poza Bieszczady”. Julia i Bartek to para z Torunia, która planowała stanąć na ślubnym kobiercu. Zaczęli poszukiwać idealnej i wymarzonej sali na jedyną taką noc w życiu. Jeździli od jednego miejsca do drugiego, poznawali koszty, dopisywali do listy także rzeczy, które musieli jeszcze załatwić – zespół, alkohol, fotograf, kwiaty… Koszty rosły, co bardzo przytłaczało. Nagle w ich głowie zrodził się pomysł: a może by tak te fundusze przeznaczyć na coś zupełnie innego?

Własnoręcznie wykonane obrączki z Wietnamu

– Obrączki zrobiliśmy w Ho Chi Minh w Wietnamie. Robiliśmy obrączki sobie nawzajem, czyli ja dla Bartka, a Bartek dla mnie – opowiada Julia. – To było bardzo wzruszające. Są zrobione ze srebra. Zamysł był taki, abyśmy zrobili sobie podróżne obrączki, by nie brać ze sobą tych, które już kupiliśmy, ale coś czujemy, że gdy je założymy, nie będziemy chcieli ich ściągnąć.

Niełatwe decyzje

Najbliżsi Julki i Bartka zaakceptowali to szybciej, niż podróżnicy myśleli. Dostali od nich naprawdę dużo wsparcia, a nawet i zachęty do wyruszenia w podróż. Podobnie zareagowali współpracownicy Julii i klienci Bartka . Właśnie zrezygnowanie z pracy, którą oboje lubili, stało się jedną z największych przeszkód w wyruszeniu w podróż życia. Julia pracowała w dziale HR dla międzynarodowej, dużej firmy, Bartek jest trenerem personalnym oraz prowadził szkolenia trenerskie.

– W Indiach spełniliśmy nasze marzenie i zobaczyliśmy przepiękny Taj Mahal o wschodzie słońca. To naprawdę było ekscytujące. Sri Lanka była miłością od pierwszego wejrzenia, ale to Wietnam wywarł na nas największe wrażenie. Jedzenie, ludzie, atmosfera- wszystko tutaj nam odpowiada. Ludzie są mili i pomocni – opowiada Bartek.

Do tej pory udało im się odwiedzić Indie, Sri Lankę oraz Wietnam, gdzie poznali nie tylko egzotyczną kulturę, ale także ludzi, którzy okazali się niezwykle pomocni, gościnni i przemiło nastawieni do turystów.

Różnice kulturowe zaskakują

Podczas podróży zauważyli także sporo różnic kulturowych. Pierwszym, co rzuciło im się w oczy, była ostrość potraw. Zazwyczaj jednak pytani są o to, czy chcą, by ich danie było pikantne.

– Nie ma tutaj sztywnych reguł i zasad. Wszystko da się załatwić z wysokości „ulicy”. Na przykład wynajęliśmy motocykl na 2 tygodnie i jedyne potwierdzenie, jakie mamy to rozmowy Whastapp. Tutaj naprawdę więcej nie potrzeba – opowiada Julia.

To, co ich zaskoczyło, to forma płatności. Rzadko kiedy używa się tam kart płatniczych. Czasami nawet i w dużych sklepach znanych sieci przyjmuje się wyłącznie gotówkę.