Świat zwariował na punkcie świeczek wykonywanych przez nastoletnią Julkę z Torunia! Czyste szaleństwo – mówi Julka

Mała rzecz, wielka zmiana

O świeczkach Julki, które wyglądają jak najpyszniejsze słodkości, pisaliśmy w lutym. Od tego czasu życie młodej torunianki znacznie się zmieniło. Czytelnicy „Nowości” oraz „Gazety Pomorskiej” byli zachwyceni pracami nastolatki. Informacja o nich szybko się rozprzestrzeniła. Po jednym dniu na facebookowy profil „Świece Julki” przybyło ok. tysiąca nowych obserwatorów. Zaczęły spływać pierwsze zamówienia od nowych obserwatorów, którzy słali nie tylko słowa wsparcia, ale także uznania, bo przecież część wykonywanych przez Julkę świeczek wystawionych zostało na specjalną licytację dla jej chorej siostrzyczki Anastazji.

Post, który zmienił życie Julki

– O Julii kilka dni temu napisała „Gazeta Pomorska” i dziewczyna była przeszczęśliwa, że ktoś zwrócił uwagę na jej świece, dzięki czemu otrzymała kolejne zamówienia. Wszystko by ratować siostrę. To patrz Julia teraz. Team Litewka, tędy proszę! – napisał Litewka na Facebooku.

Hokeiści KH Energi Toruń nie wykorzystali atutu swojego lodowiska w play off. Po raz drugi przegrali z JKH GKS Jastrzębie i w serii do czterech zwycięstw jest remis 2:2. Kolejny mecz w sobotę na…

Nie trzeba było czekać zbyt długo. W przeciągu kilku pierwszych godzin na profil Julki trafiło tysiące nowych obserwatorów. Dziś obserwuje ją już 13 tysięcy osób. Jej skrzynka została dosłownie zalana nowymi wiadomościami, w których wiele osób nie tylko złożyło zamówienie na świeczkę, ale także słało jej słowa wsparcia, zarówno w pasji, jak i we wsparciu siostrzyczki. Szybko udało się także zamknąć zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Anastazji, co sprawiło, że i Julka, i jej mama nie kryły wzruszenia.

– Czyli to nie jest sen! Świat oszalał! – mówiła z wielką radością Julka. – Jestem tak wdzięczna. Dziękuję wszystkim!

Julka kocha pomagać

Emocje wciąż nie opadły. Każdego dnia przybywa obserwatorów profilu, którzy nie tylko wyrażają wsparcie, ale i równie chętnie składają zamówienia, ustawiając się w kolejce. Ile zamówień wpłynęło do Julki? Trudno określić. Na pewno w setkach, jeśli nie w tysiącach. Niektórzy śmieją się nawet, że „roboty ma teraz do końca życia”. Do Julki trafiają także prezenty od obserwujących, a także fanty na licytację na dalsze wsparcie jej siostry.