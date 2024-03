Zbliża się koncert Tosi Zakrzewskiej! Młoda torunianka zaprasza czytelników „Nowości” na występ

Antonina Zakrzewska z Torunia niedawno zadebiutowała singlem pt. „Memory”. Jej muzyczna kariera nabiera rozpędu. Już dziś zaprasza wszystkich Czytelników „Nowości” na pierwszy toruński koncert, który odbędzie się 7 kwietnia.

Muzyczny debiut młodej Torunianki

W styczniu br. mieliśmy okazję gościć w Redakcji „Nowości” Antoninę Zakrzewską – młodą toruniankę, która niedawno zadebiutowała singlem pt. „Memory”. Tekst do niego napisała samodzielnie. W studiu nagraniowym pracowała natomiast z profesjonalnymi muzykami, którzy zadbali o to, by brzmiał on tak, jak wymarzyła sobie Tosia. Nagranie pierwszego singla okazało się nie tylko spełnieniem marzeń, ale także zupełnie nową muzyczną przygodą. Niedługo po nagraniu udała się do Warszawy, gdzie wraz z profesjonalistami stworzyła teledysk do piosenki.

Tosia z muzyką związana jest od najmłodszych lat. W 2022 roku wystąpiła w programie The Voice Kids, gdzie zaszła niemal do ścisłego finału. Dziś jest podopieczną toruńskiej Fundacji Motyl, dzięki której może rozwijać się wokalnie oraz muzycznie.

Koncert przed toruńską publicznością

Pierwsze zetknięcia ze sceną Tosia ma już za sobą. Przy każdej możliwości stanięcia na estradzie poznaje siebie na nowo – odkrywa ruch sceniczny oraz nowe emocje. Dzięki występom spełnia swoje marzenia i odkrywa, że muzyka to coś, co daje jej siłę do działania. już 7 kwietnia br. o godz. 18.00 w Kombinacie Kultury w Toruniu odbędzie się koncert przed toruńską publicznością. Bilety w cenie 40 zł/normalny lub 30 zł/ulgowy do nabycia są w miejscu wydarzenia przy ul. Podmurnej 1/3.

– Koncert potrwa 1,5 godziny. Zaśpiewam podczas niego kilka swoich autorskich utworów – w tym oczywiście utwór „Memory”, a także premierowo pojawią się moje nowe utwory – opowiada Tosia Zakrzewska. – Podczas koncertu pojawią się również covery, który były i są dla mnie ogromną inspiracją w procesie twórczym. Pierwsze występy w Toruniu Tosia ma już za sobą. Niedawno zaśpiewała w klubie Flight Club 737 oraz wystąpiła na zorganizowanym w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu koncercie „Disney Century Music”.

– Jeżeli chodzi o samopoczucie przed koncertem w Kombinacie Kultury, to odliczam dni do tego ważnego dla mnie dnia – podkreśla Tosia Zakrzewska. – Pracujemy z chłopakami z zespołu nad moim materiałem, jesteśmy zmotywowani a ja przeszczęśliwa, że będę mogła zagrać koncert i zaprezentować publiczności to, co udało mi się stworzyć. Zbliża się koncert Tosi Zakrzewskiej! Młoda torunianka zaprasza czytelników „Nowości” na występ, który odbędzie się 7 kwietnia. Antonina Zakrzewska Tosia prywatnie jest zwykłą nastolatką. Chodzi do liceum, korzysta z zajęć wokalnych i uczy się grać na gitarze. Na co dzień skupia się na tym, by rozwijać swoje umiejętności, pisze piosenki i melodie. Wraz z innymi muzykami pracuje nad kolejnymi utworami, by móc wciąż rozwijać się muzycznie i odkrywać siebie. – Koncert ten to dla mnie spełnienie marzeń, wiec zapraszam wszystkich na to wydarzenie. Zapewniam, że zrobię wszystko, żeby ono było magiczne, nie tylko dla mnie, ale i dla odbiorców!

