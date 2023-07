Kamień węgielny pod nową podstawówkę w Toruniu. Będzie gotowa za rok

Na inaugurację roku szkolnego 2024/2025 ma być gotowa nowa szkoła podstawowa w Toruniu. Budowana jest przy ulicy Strzałowej na Rudaku.

Budowa nowego kompleksu szkolnego przy ulicy Strzałowej rozpoczęła się na przełomie 2022 i 2023 roku. Wznosi go na zlecenie Urzędu Miasta firma Strabag. W poniedziałek 3 lipca pod kompleks przy Strzałowej został wmurowany kamień węgielny. W uroczystości uczestniczyli m.in.: wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, poseł Iwona Michałek (Porozumienie), poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS), prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Nowa szkoła na Rudaku: inwestycja dla pokoleń

- Są w historii miasta chwile ważne, ważniejsze i najważniejsze. Ta jest jedna z tych najważniejszych, bo mamy dowód, że miasto się wzbogaca i rozwija w kierunku nowoczesnej edukacji. Kamień węgielny wmurowujemy pod inwestycję dla pokoleń - mówił podczas uroczystości prezydent Torunia Michał Zaleski.

Nowa szkoła powstaje na Rudaku. Tak wynika z obowiązującego od roku podziału Torunia na okręgi. Rudak to tereny na wschód od ulicy Łódzkiej. Wcześniej ulica Strzałowa była uznawana za część Stawek.

Nowa szkoła w tej części Torunia jest niezbędna. W ostatnich latach wzrosła liczba mieszkańców lewobrzeża. Według stanu na 30 czerwca 2023 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było tu 25 212 osób. - Liczba torunian na lewobrzeżu rośnie lawinowo - ocenia Michał Jakubaszek, radny PiS reprezentujący w Radzie Miasta tę część Torunia. - Przyczynił się do tego nowy most. W pobliżu powstały i powstają nowe domy, do nich wprowadzają się przede wszystkim młodzi ludzie z małymi dziećmi. W efekcie Szkoła Podstawowa nr 17 przy ulicy Rudackiej i znajdująca się niedaleko, na Stawkach, Szkoła Podstawowa nr 14, są przepełnione.

Na Rudaku nowe osiedla domów wielorodzinnych powstały przy ulicach Strzałowej, Podgórskiej i Okólnej. Wiele domów jednorodzinnych wzniesiono na wschód od trasy nowomostowej.

Szkolna inauguracja w nowej szkole w Toruniu już za rok

Budynki kompleksu szkolnego o powierzchni 9125 metrów kwadratowych wznoszonego przy Strzałowej mają już ściany. Całość powinna być gotowa za rok. Tak deklarują przedstawiciele firmy Strabag, choć termin zakończenia inwestycji to 25 listopada 2024 roku. Naukę w nowej szkole podstawowej na Rudaku uczniowie mają zacząć we wrześniu 2024 roku. W kompleksie przy Strzałowej znajdzie się też sala sportowa, część przedszkolna oraz Mediateka - filia Książnicy Kopernikańskiej.

- Szkołę podstawową będziemy uczniami zapełniać stopniowo. Inaczej będzie zapewne w przypadku części przedszkolnej. Zapełni się dziećmi szybciej, bo obecnie brakuje miejsc w przedszkolach miejskich działających w pobliżu, czyli w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ulicy Złotej na Stawkach i w Przedszkolu Miejskim nr 14 przy ulicy Inowrocławskiej na Podgórzu - stwierdził prezydent Zaleski.

Wkrótce Urząd Miasta ma ustalić granice obwodów podstawówek z lewobrzeża, już uwzględniając nową placówkę przy Strzałowej. Przypomnijmy, że oprócz wspomnianych już SP nr 17 na Rudaku i SP nr 14 na Stawkach funkcjonują tu SP nr 15 na Podgórzu i SP nr 34 w Czerniewicach. W szkole przy Strzałowej w 32 klasach będzie około 800 uczniów. W ośmiu oddziałach przedszkolnych opiekę znajdzie 200 dzieci.

Szkoła przy Strzałowej: co i za ile jest tu budowane?

Budynek szkoły, części przedszkolnej i książnicy utworzą w kompleksie przy Strzałowej układ zbliżony do litery C. Na wewnętrznym dziedzińcu powstaną dwa place zabaw. W północnej części znajdzie się infrastruktura sportowa: boisko piłkarskie i wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, tenisa), bieżnia, skocznia w dal oraz tereny zielone. Obiekty będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W szkole powstaną także klasy integracyjne.

- Zostanie jeszcze wolny teren, na którym w przyszłości będzie mógł powstać kompleks basenów - dodał prezydent Zaleski.

Baseny przy Strzałowej to drugi etap inwestycji na Rudaku. Wcześniej jednak miasto chce rozpocząć budowę szkoły podstawowej na Jarze. To najdynamiczniej rozwijająca się część Torunia. Dzieci z Jaru uczą się obecnie w odległej Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Żwirki i Wigury. Nową placówkę dla nich zaplanowano przy ulicy Grasera. Inwestycja jest w zasadzie gotowa do realizacji - na razie nie ma jednak na ten cel pieniędzy.

Koszt budowy kompleksu szkolnego przy ulicy Strzałowej to 76,8 miliona złotych. W większości jest finansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Toruń otrzymał z tego źródła na ten cel 65 mln zł.