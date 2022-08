Kamienice kryją malowane skarby. Toruńskie polichromie ścienne i stropowe

Aż dziw, że o toruńskich polichromiach mówi się tak mało i w tak niewielkim stopniu wykorzystuje się je przy promocji miasta. Malowane skarby Torunia to tymczasem doskonały dowód na to, jak szczególny charakter ma średniowieczne centrum, pełne kamienic liczących po kilkaset lat. Tych, w których zachowały się cenne polichromie z różnych epok, ścienne lub stropowe, znamy kilkadziesiąt - tylko przy Rynku Staromiejskim znajdziemy ich ponad dziesięć. W tym miejscu omówić wszystkich nie sposób, wybraliśmy tylko część najciekawszych, a przy tym - to ważne -ogólnodostępnych.