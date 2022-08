Toruń. 16 sierpnia rusza 13. Bella Skyway Festival. Oto szczegółowy program. Poznajcie największe atrakcje tegorocznej edycji

13. Bella Skyway Festival 2022 w Toruniu. Oto program i atrakcje

Instalacje 13. Bella Skyway Festivalu

Gdzie buforowe parkingi?

Organizatorzy festiwalu przygotowali dla gości dwa buforowe parkingi, które znajdować się będą przy Uniwersytecie (dojazd na festiwal tramwajami linii 1 i 4 do przystanku Odrodzenia — co ok 12 minut, powrót na parking tramwajami linii 1 z przystanku Wały gen. Sikorskiego — co ok 20 minut do g. 00.25) i na Placu cyrkowym (dojazd na festiwal tramwajami linii 1 i 5 — co 12 minut, powrót na parking tramwajami linii 1 i 5 z przystanku Wały gen. Sikorskiego — co 10 minut do godz. 00:28). Parkingi będą czynne codziennie od 18 do 0.30, a ich koszt to 10 zł. Bilet wraz z paragonem uprawniać będzie też do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej (do 5 osób) od godz. 18 do godz. 01 na wskazanych liniach.