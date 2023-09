Kamila Cudnik, autorka, która Toruń w swoich powieściach ukazuje od innej strony

Z Toruniem związana od dziecka – to tu chodziła do szkoły, studiowała i mieszkała. Kamila Cudnik zadebiutowała w 2019 roku książką „Historie miłosne”. Teraz promuje ostatnią część trylogii toruńskiej, czyli książek, których akcja odgrywa się w Toruniu i okolicznych miejscowościach.

Nie zaczęło się od trylogii

Kamila Cudnik zadebiutowała w 2019 roku książką „Historie miłosne”, rok później ukazała się druga historia „Zgadnij, kim jestem”. Osadzone we współczesności i obie rozgrywające się w Toruniu przyciągnęły wielu czytelników. Na tym jednak nie stanęło. Autorka podjęła się zupełnie innego wyzwania – historycznego. – Trylogia toruńska to kryminał retro, a jednocześnie opowieść o czasach, gdy Toruń był „najlepiej ufortyfikowaną knajpą Europy”, świat dopiero szykował się do pierwszej wojny światowej – tak na Facebooku o swojej trylogii pisze sama autorka. „W cieniu twierdzy”, „Rytuał” oraz „Oczy małej dziewczynki” ukazały się na łamach wydawnictwa Zysk i S-ka. Stworzenie powieści historycznych z wątkami kryminalnymi wymagało od niej, jak sama przyznaje, wiele odwagi, ale i poświęcenia. Wiązało się to z poszukiwaniami – prześledziła archiwa, pamiętniki, przeczytała mnóstwo książek, by zaczerpnąć nie tylko inspiracji, ale i przekazać swoim czytelnikom to, co najważniejsze, czyli obraz minionych lat.

Kryminalny wiek XX

Z Toruniem związana od najmłodszych lat postanowiła przenieść go na kartki, dając mu zupełnie inny obraz. Jednak nie tylko on jest tam ważny. Okoliczne miejscowości odgrywają równie dużą rolę. Dzięki znajomości terenów mogła stworzyć coś, co przeniesie czytelnika do zupełnie innej rzeczywistości. Powieść osadzona w XX wieku pod zaborem pruskim podszyta jest także pewną obyczajowością, dzięki której czytelnik może utożsamić się z bohaterami, poznać nie tylko ich losy, ale i uczucia. A dzięki wątkom kryminalnym odnajduje w powieści coś, co ciekawi go jeszcze bardziej.

Lokalna promocja i trudności pisarza

Dotarcie do czytelników w dzisiejszym świecie jest wyzwaniem, zwłaszcza że rynek wydawniczy zalewany jest nowościami każdego dnia. Spytaliśmy Kamilę Cudnik o jej sposób na promocję własnej twórczości. Kluczowi okazali się ludzie, których poznała. Dziś autorka promuje się nie tylko w mediach, ale i lokalnie – w ubiegłą sobotę, 2 września, odbył się spacer śladami bohaterów trylogii. Pisarka podzieliła się z czytelnikami i spacerowiczami ciekawostkami dotyczącej twórczości i historii – Złotorii i Kaszczorka. Był to idealny czas na zadawanie pytań i dowiedzenie się czegoś więcej o bohaterach powieści i kolejnych wydawniczych planach. A jest ich sporo, zarówno tych osadzonych we współczesności, jak i przeszłości.

