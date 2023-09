Co z toruńską fontanną, do której niedawno wpadła karetka pogotowia?

Pawilon przypominający radioteleskop przed toruńską Harmonijką?

Przypomnijmy, że w maju 2018 roku został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na zielone zagospodarowanie placu Rapackiego. Swoje pomysły dotyczące skweru przed Harmonijką, drogi prowadzącej do Łuku Cezara oraz otoczenia fontanny przy ul. Kopernika przedstawiło kilka biur architektonicznych. Jurorom najbardziej przypadła do gustu wizja Edyty i Zenona Marciniaków. Projekt spodobał się jurorom, ale poza sądem konkursowym wzbudził mieszane uczucia. Dotyczyły one m.in. budowy przed Harmonijką pawilonu przypominającego antenę radioteleskopu, czy przyszłego wyglądu fontanny w fosie staromiejskiej. Pod tym względem propozycja architektów kojarzyła się z polem ryżowym. Zastrzeżenia do tego projektu zgłosił między innymi Wojewódzki Konserwator Zabytków. Najwyraźniej toruńscy decydenci doszli do wniosku, że w sytuacji, gdy na realizację projektu zagospodarowania w tej czy innej postaci będzie trzeba czekać kilka lat, remont niecki fontanny jednak niegospodarnością nie będzie.