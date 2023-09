Piotr Winczura - wioślarz, któremu w karierze przeszkodziła polityka

Piotr Winczura, były wioślarz AZS-u UMK Toruń, niedoszły olimpijczyk z Los Angeles z 1984 roku, zmarł nad ranem w niedzielę 3 września w wieku 66 lat.

- Choroba zabrała Go nam błyskawicznie, dosłownie w trzy miesiące - mówi załamującym się głosem Henryk Boś, prezes AZS-u UMK Toruń, prywatnie wieloletni przyjaciel Winczury. - Rok temu Piotrek poszedł na emeryturę. Długo się nią nie nacieszył. A miał dużo planów, był miłośnikiem biegania. Jeździł też na zawody wioślarskie, obowiązkowo z flagą Torunia w dłoniach. Udało mi się Go namówić na tej emeryturze na wejście do zarządu klubu i zostanie wiceprezesem do spraw wioślarstwa. Jak to on - od razu wziął się do pracy i bardzo mnie odciążył. Nie dochodzi jeszcze do mnie to, że Go nie ma...