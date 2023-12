Karma Wraca! Przynieś karmę dla potrzebujących zwierząt i odbierz choinkę

Przynieś karmę za choinkę

Głównym celem akcji „Karma Wraca” jest pozyskanie jak największej ilości karmy suchej i mokrej dla psów i kotów, koców, podkładów higienicznych, żwirku czy innych artykułów. Dla darczyńców przygotowaliśmy coś w zamian – 200 pięknych choinek, które wręczymy wspierającym. Zaczynamy o godz. 11.00 przed CHR Toruń Plaza. Zbieranie darów potrwa do godz. 16.00 bądź do wyczerpania zapasów.

Jak i czym wesprzeć akcję?

Warunkiem otrzymania choinki jest dostarczenie (do wyboru):

Karma dobrej jakości. Czyli jaka?

Zwierzęta znajdujące się w schronisku są w różnej kondycji i wieku. Niektóre z nich zmagają się z wieloma problemami zdrowotnymi, dlatego też potrzeba im karmy, która jednocześnie wypełni brzuch i doda sił witalnych. Dobrej jakości karma dla zwierząt charakteryzuje się małą ilością zbóż, a dużą zawartością mięsa. Powinna być też bogata w białka i tłuszcze, które wzmocnią odporność czworonoga. Karmy dla psów powinny mieć także w składzie owoce i warzywa w przeciwieństwie do karm dla kotów. Nie powinno się pomijać także witamin czy substancji mineralnych. Im mniejszy stopień przetworzenia karmy, tym lepiej.

Wspomaganie schronisk i przytulisk jest ważne w każdym czasie, dlatego tych, którzy nie mogą wziąć udziału w naszej akcji „Karma Wraca” zachęcamy do wspierania innych działań. Warto rozważyć wolontariat, pomoc przy wyprowadzaniu psów, sprzątanie kojców czy samodzielne dostarczanie karmy. Wsparciem dla tego typu miejsc mogą okazać się nawet udostępnienia postów o zwierzętach w portalach społecznościowych czy też zgłoszenie błąkającego się psa i kota. Przy okazji wszelkich organizowanych akcji prozwierzęcych, należy przyjrzeć się także tematom sterylizacji, które zapobiegają nadmiernemu rozmnażaniu się zwierząt. Czynników, które wpływają na dobro czworonogów jest wiele. Akcja „Karma Wraca” jest zachęceniem do niesienia pomocy braciom mniejszym i uświadomieniem, że to właśnie w naszej kwestii leży ich dobro.

REGULAMIN AKCJI