Kiedy początek sezonu basenowego w Toruniu. Jak pływalnie będą funkcjonować?

Baseny letnie ruszą 24 czerwca!

Sezon basenów letnich w Toruniu rozpocznie się 24 czerwca i potrwa praktycznie do końca wakacji, do ostatniego ich weekendu. Na mieszkańców czekać będą trzy letnie pływalnie: przy ul. Kujawskiej, Szosie Bydgoskiej oraz Przy Skarpie. Będą one czynne na zmianę od 10 do 18. - W miarę możliwości i jeśli pogoda będzie dopisywać, to znaczy będzie gorąco, to będziemy wydłużali godziny otwarcia basenów do 19. Dodatkowo pierwszy dzień będzie nieodpłatny, zaś w kolejnych dniach w jednej godzinie dzieci za okazaniem legitymacji szkolnej też będą mogły skorzystać z basenów za darmo - mówi Marek Osowski, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.