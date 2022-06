Toruń. Podwyżki czynszów w TTBS i ZGM. Lokatorzy z JAR-u pójdą do sądu?

W założeniu mieszkania TBS w całym kraju miały być dla takich osób, które posiadają zbyt małe dochody, by ubiegać się o kredyt na własne mieszkanie, a jednocześnie zarabiają za dużo, by otrzymać lokal komunalny od gminy. A w praktyce?

TTBS na osiedlu JAR. Podwyżki aż o 37 procent!

- Teraz to już u nas tylko złość i blady strach panują - mówi pan Michał, najemca mieszkania TTBS na osiedlu JAR w Toruniu. - Moje mieszkanie ma 36 mkw. Od czerwca płacę za nie 768 zł czynszu, po kilku małych podwyżkach tegorocznych. Ale od września mam płacić już 18,89 zł za metr. To wzrost o ok. 4,89 zł na metrze, co oznacza w moim przypadku czynsz wyższy o 176 zł. Mam płacić 944 zł! A przecież rosną opłaty za energie, media, koszty paliwa, życia...