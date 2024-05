Kolejna główna wygrana padła w Toruniu. Tym razem w Mini Lotto

Tym razem szczęśliwiec wysłał kupon Mini Lotto 21 maja w kolekturze na rogu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego, która mieści się w sklepie z warzywami i owocami. Szczęśliwymi liczbami okazały się: 10, 14, 33, 37, 39. Wygrana wyniosła 126 305,20 zł. Mogłaby być większa, ale "piątkę" trafiło jeszcze dwóch innych graczy, co nie zdarza się za często. Jak łatwo policzyć - gdyby torunianin trafił jako jedyny, zgarnąłby 378 915,60 złotych brutto, czyli na rękę 341 024,04 złotego, bo od tego typu wygranych trzeba zapłacić 10 procent podatku. Ostatecznie wygrany więc będzie musiał zadowolić się kwotą netto 113 674,68 złotych. Pieniądze może odebrać w jednym z 17 regionalnych oddziałów Totalizatora Sportowego w Polsce. Ma na to trzy miesiące.

Jak grać w Mini Lotto?

Na czym polega gra w Mini Lotto? Kupon kosztuje zaledwie 1,5 złotego. Trzeba skreślić pięć z 42 cyfr (bądź zdać się na los i wybrać wersję "chybił trafił", w której liczby typuje za gracza komputer) i trafić choć trzy z nich. W przeciwieństwie do Lotto i Eurojackpota nie ma w tej grze kumulacji. Jeśli nie padnie główna wygrana pieniądze przechodzą na niższe. Główna wygrana w przypadku jednego zwycięzcy potrafi wynieść nawet ponad 400 tysięcy złotych. Wówczas za "czwórkę" można dostać kilkaset złotych, a za "trójkę" około 20. Z kolei w przypadku braku głównej wygranej wypłaty za "czwórkę" przekraczają zazwyczaj tysiąc złotych, a za "trójkę" wynoszą koło 50.

Można też zwiększyć swoją szansę, skreślając większą liczbę cyfr i grając tak zwanym systemem. Trzeba się jednak wówczas liczyć z większymi wydatkami. Maksymalnie można skreślić 12 cyfr, a kosztuje to 1188 złotych. W przypadku trafienia "piątki" otrzyma się wtedy główną wygraną oraz równowartość 35 "czwórek" i 210 "trójek". Trafiona "czwórka" to wypłata razy osiem plus za 112 "trójek", z kolei ten, kto trafi tylko "trójkę", pomnoży kwotę za nią wygraną razy 36.