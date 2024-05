Toruń. Nowinki w gastronomii. Nowa kawiarnia "Trafo Cafe" i wiele innych nowości!

"Trafo Cafe" i "Torunianka Cafe" -kawiarnie z artystyczną ofertą

Szparagowe niespodzianki w "4 Porach Roku" i "Maestrii"

Szparagi na słodko to pomysł restauracji "4 Pory Roku" przy ul. Przedzamcze na starówce. To mus szparagowy z truskawkami podawany z miętowym ciastem cygaretkowym, białą czekoladą i orzechami laskowymi w karmelu. "Rewelacja!" - komentują ci, którzy już deseru próbowali.

"Słodkie Grzeszki" to lokal z goframi przy ul. Podmurnej. Wcześniej prowadząca go przedsiębiorczyni działała pod szyldem sieci D-Lickcious, znanej z kontrowersyjnych gofrów w kształcie genitaliów. Ta współpraca się jednak skończyła i od kwietnia lokal działa pod własną marką. Co serwuje?

Gofry w kontrowersyjnej wersji nadal ma w ofercie, ale to już nie tylko one przyciągają klientów. Powodzeniem cieszą się klasyczne gofry belgijskie z ciekawymi dodatkami. To np. cytrynowa wariacje lub też - jak to w Toruniu - piernikowe. Zainteresowanych nie brakuje - sprawdzaliśmy!