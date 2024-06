Kolejne decyzje personalne w diecezji toruńskiej. Oto nowi diakoni, akolici i lektorzy

W ostatnich tygodniach ordynariusz diecezji toruńskiej podjął sporo decyzji kadrowych. Były to nominacje do funkcji proboszczów, wikariuszy oraz w kilku instytucjach kościelnych. Pod koniec maja dwóch diakonów przyjęło święcenia kapłańskie.

Diecezja toruńska ma pięciu nowych diakonów

- To z wasze rodziny są tą żyzną glebą, z których Pan Bóg wybiera do posługi kapłańskiej, misyjnej, życia konsekrowanego, a także założenia rodziny – mówił podczas uroczystości święceń diakonatu biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki, cytowany przez stronę internetową diecezji toruńskiej diecezja-torun.pl.

Kandydaci do święceń złożyli przyrzeczenia celibatu, posłuszeństwa i wierności modlitwie brewiarzowej. Podczas litanii do Wszystkich Świętych modlili się leżąc krzyżem, a wierni spraszali na nich Ducha Świętego. Potem bp Szamocki nałożył ręce na głowę każdego z kandydatów i odmówił modlitwę konsekracyjną. Przyjęli oni księgę Ewangelii, co jest symbolem gotowości do postępowania według jej zasad.

Nowi diakoni zostali skierowani na posługę do następujących parafii: